إيطاليا – أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، أن غضب لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق عند استبداله، لم يكن بسبب قرار التبديل، لكن بسبب أدائه على أرض الملعب.

واستبدل كونتي لاوتارو في الدقيقة 72 من مباراة الإنتر أمس السبت أمام جنوى، ليدفع بأندريا بينامونتي، ليخرج مارتينيز ويضرب على مقاعد البدلاء أكثر من مرة في لحظة غضب عارمة.

وفي هذا الصدد، قال كونتي بعد المباراة: “لاوتارو لعب من أجل الفريق كما يفعل دائمًا”.

وأضاف “لدي علاقة كبيرة معه، لم ألاحظ ردة الفعل لكن تم إخباري بها، لكنها ليست ضدي”.

وفسر كونتي “إما أنه كان غاضبًا بسبب أدائه أو من زملائه في الفريق. وعلى أية حال، هم محترفون وعندما تنتهي اللعبة يصبحون أصدقاء أكثر من ذي قبل”.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، فإن لاوتارو كان غاضبًا في الشوط الأول واشتكى من زملائه لوكاكو وإريكسن، بينما كان غاضبًا أيضًا من زميله باستوني الذي فشل في إرسال تمريرة طولية له كانت من الممكن أن تسمح له بالتسجيل.

وكالات