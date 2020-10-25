إسبانيا – يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مبدأ تاريخيًا في النادي الكتالوني، يعقد عملية إطلاق اسمه على الملعب الجديد للبارسا.

وكان جيرارد بيكيه نجم برشلونة، طالب بوضع اسم البرغوث على الملعب الجديد للبارسا، لتكريمه على المسيرة الحافلة بقميص البلوجرانا.

ووفقًا لصحيفة “ماركا”، فإن إدارة برشلونة إذا سمعت بنصيحة بيكيه وقررت إطلاق اسم ميسي على ملعب “كامب نو” عقب تطويره، ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يوضع خلالها اسم شخص على ملعب النادي الكتالوني.

وأشارت إلى ملاعب برشلونة على مدار تاريخه، هي فيلودروم دي لا بونانوفا (1899-1900)، وملعب فندق كازانوفاس (1901-1905)، وملعب كالي مونتانير (1905-1909)، وكامب ديل لا إندوستريا (1909-1922)، ولي كورتس (1922-1957).

وبدأ برشلونة، اللعب لأول مرة في كامب نو عام 1957، عندما كانت سعته 90 ألفًا، لكنه اليوم يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 99354 مشجعًا، ما يجعله أكبر ملعب في أوروبا.

وكالات