إسبانيا – أكد مدرب شاختار دونيتسك، البرتغالي لويس كاسترو، إن ريال مدريد مازال مرشحا للفوز بدوري أبطال أوروبا، لا سيما بعد مباراة الكلاسيكو التي قدمها أمام برشلونة، السبت، وفاز بها بنتيجة 1-3 في ملعب الكامب نو معقل البارسا.

وفي مقابلة مع كاسترو، رد المدرب على سؤاله عن رأيه في فوز فريقه على ريال مدريد 2-3 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، قائلا “ريال مدريد هو ريال مدريد وهو دائما بين افضل فرق العالم، إن لم يكن الأفضل، هناك فريق آخر جيد للغاية هو بايرن ميونخ، لكن الريال سيظل دائما الريال. أندية تاريخية تحظى بأفضل اللاعبين والمدربين في العالم، علينا أن نتحدث عنها باحترام”.

وأضاف “ريال مدريد لم يكن موفقا ولكنه ما زال مرشحا للفوز بلقب دوري الأبطال”.

وتابع عن مواجهة الفريقين “لقد قمنا باستغلال هفوات للريال، لم يخسر ريال مدريد، وإنما فاز شاختار، هذه العبارة تلخص ما حدث، قدمنا مستوى كبيرا للغاية وريال مدريد لم يكن موفقا يومها ولكنه كان جيدا أمام برشلونة (في مباراة السبت)”.

وأضاف “في الشوط الأول هاجمنا بشكل جيد للغاية وفي الثاني تمكنا من الدفاع جيدا”.

ومن ناحية أخرى علق كاسترو على إصابة العديد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد قائلا “البعض يتعافون ولكن كوفيد يجعل اللاعبين يبتعدون لفترة وعندما يعودون يكونون ضعفاء بعض الشيء، القادة العالميون لا يقولون ماذا يحدث عندما يصابون بكوفيد وهذا يطرح علامات استفهام”.

وتابع “من يلعبون منهكون لأنهم يلعبون كل ثلاثة أيام ومن أصيبوا ليسوا مستعدين للعب لأنهم ابتعدوا عن التدريبات لفترة، وعليه لدينا لاعبون مرهقون للغاية وآخرون ليسوا مستعدين. نمر بلحظات صعبة”.

وحول مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ظل غياب الكثير من اللاعبين قال “الأمر صعب للغاية لنا، لدينا العديد من الغيابات وهناك لاعبون لا يمكنهم التدرب بعد. نتابع الوضع يوميا”.

وأضاف “إنتر تسلح بلاعبين عالميين وهدفه أن يصبح بطل إيطاليا، هو من افضل فرق أوروبا”.

وعن هدف شاختار في التشامبيونز ليج، قال المدرب البرتغالي “الحديث عن أهداف في التشامبيونز ليج هو حديث عن مجهول، عن شيء معقد للغاية، في دوري الأبطال كل شيء يحدث بسرعة للغاية. كل المباريات صعبة جدا. لا يمكن توقع شيء في التشامبيونز. الأفضل هو العمل بجد”.

وكالات