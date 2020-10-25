الولايات المتحدة – ابتاع الأمريكي سمير مزاحم البالغ من العمر 56 عاما بطاقة يانصيب بالخطأ، معتقدا أنه بدد أمواله ليكون الحظ بجانبه ويغير حياته.

وذكر موقع “نيويورك بوست” أن المسن سمير مزاحم من ولاية ميشيغان وقد اشترى بطريق الخطأ تذكرة يانصيب بقيمة دولارين تحمل نفس أرقام بطاقة كانت لديه من قبل، مما جعله يشعر بالغضب.

وقال مزاحم إنه عندما دخل إلى التطبيق الخاص باليانصيب وجد أن التذكرتين قد فازت كل واحدة منهما بجائزة قيمتها مليون دولار.

ومن هذا السياق قال مزاحم إنه لم يصدق الأمر، كما أنه استغرق أياما حتى تهيأ لفوزه بمليوني دولار، مشيرا إلى أنه “يخطط لشراء منزل جديد وادخار الباقي”.

المصدر: وكالات