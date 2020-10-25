فلسطين – قتل شاب فلسطيني، فجر اليوم الأحد، على يد جنود إسرائيليين على الطريق الرابط بين رام الله ونابلس في الضفة الغربية.

ونقلت مراسلتنا عن مصدر طبي، أن الشاب قتل نتيجة الاعتداء عليه بأعقاب البنادق، وليس بالرصاص.

وذكر شهود عيان أن الشاب قتل في أعقاب ملاحقة جنود إسرائيليين لمركبة كان يستقلها.

بدورها قالت وكالة “معا” إن الضحية (18 عاما) من قرية ياما جنوب نابلس وأصيب برصاص قوات إسرائيلية في قرية ترمسعيا خلال ملاحقتهم لمركبته وإطلاق النار عليه حيث أعلن عن وفاته بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي.

المصدر: RT + وفا