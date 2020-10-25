الولايات المتحدة – أي شيء يمكن أن يباع ويشترى في أسواق المال، فإنه يمكن أيضا الاستثمار في كل ما يتعلق بالوفاة.. فكيف؟

يتوفى في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 2.8 مليون شخص سنويا..

في حين يوجد أكثر من 19 ألف دار للجنائز تقدم خدمات مراسم الجنازات ودفن الموتى لتلبية هذا العدد الهائل من الوفيات، بحسب بيانات جمعية مديري الجنازات الوطنية الأميركية NFDA.

حوالي 89% من هذه الدور ذات ملكية خاصة إما لعائلات أو أفراد.

بينما الـ 11% الباقية مملوكة لثلاث شركات، تُتدَاول أسهمها في بورصة وول ستريت أكبرها شركة Service Corporation International SCI.

وهذه الشركة (SCI) تستحوذ وحدها على 10% من سوق خدمات الجنائز الأميركي، وبعدد 1472 دارا للجنائز بالإضافة إلى 483 مقبرة.

حجم سوق خدمات الجنائز

تبلغ إيرادات دور خدمات الجنائز أكثر من 16 مليار دولار سنويا، ولتخيل حجم هذا المبلغ، فإنه قد يشتري 266 ألف كيلوغرام من الذهب الصافي، أو يعادل حجم اقتصاد دولة مثل جامايكا.

وهذه الإيرادات تأتي بشكل أساسي من مبيعات الخدمات المقدمة سواء قبل الوفاة أو بعدها.

تفضيلات الموتى

في الولايات المتحدة يمكنك قبل الوفاة الاتفاق مع دار الجنائز واختيار شكل مراسم الجنازة وكل ما يتعلق بها، مثل نوع التابوت ونوع المقبرة التي سيتم الدفن فيها.

وتبلغ تكلفة الجنازة في المتوسط ما بين 5 و9 آلاف دولار على حسب النوع والخدمات المقدمة، وما إذا كان الجثمان سيحرق وهو خيار أرخص، أم سيدفن بالتابوت تحت الأرض.

“كوفيد-19”.. موسم استثنائي

تسبب فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في وفاة نحو 225 ألف شخص في الولايات المتحدة – بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز في 25 أكتوبر 2020 – أي بزيادة 8% عن المتوسط السنوي لعدد الوفيات الطبيعي.

وهذه الزيادة أدت إلى نشاط استثنائي لدى دور خدمات الجنائز في معظم الولايات الأميركية، وهو ما تُرجم إلى نمو في الأرباح، وارتفاع أسهم الشركات التي تعمل في هذا القطاع.

رسم بياني لوفيات كوفيد-19 في أميركا وسهم (SCI) حتى 22 أكتوبر

لاحظ معي في الرسم البياني المرفق ارتفاع سهم شركة (SCI) في معظم الأوقات بالتزامن مع تزايد حالات الوفيات من كورونا في الولايات المتحدة (السهم ارتفع بنحو 14% منذ بداية إبريل).

وبحسب آخر بيانات مالية معلنة للشركة، فقد قفزت الأرباح بـ 23% خلال الفترة من إبريل إلى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تتوقع الشركة تزايد أنشطة خدمات الجنائز حتى نهاية العام بدعم من وباء كورونا.

ومع ذلك قد تكون الأرباح أكبر إذا لم تكن هناك قيود على التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي لمواجهة الوباء والذي أثر في متوسط الإيرادات من تقديم خدمات مراسم الجنائز.

الاستثمار المربح

وبعيدا عن الوباء، فإن شركة (SCI) تعمل على تقديم خدمة مستدامة ومربحة في الوقت نفسه، إذ يصل متوسط نمو الأرباح من أنشطة خدمات الجنائز نحو 13% سنويا (الفترة 2013-2019).

حتى أن الاستثمار في السهم نفسه تضاعف 5 مرات في آخر عشر سنوات، أي أن كل دولار استثمر في هذا السهم في بداية 2010 ينتج اليوم 5 دولارات.

وطالما أن الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة في هذه الحياة.. فستبقى أنشطة خدمات الجنائز تجارة لا تبور.

سكاي نيوز