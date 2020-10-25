واشنطن – دانت الولايات المتحدة اختبار تركيا منظومة صواريخ “إس-400” الروسية، محذرة من أن العلاقات الدفاعية مع أنقرة قد تتأثر “بشكل خطير” جراء ذلك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان: “موقفنا كان واضحا على الدوام ولم يتغير: نظام “إس-400″ لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا بصفتها حليفا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف: “نحن نعارض اختبار تركيا هذه المنظومة، وقد تكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا الدفاعية”.

وأكد إردوغان الجمعة أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة الروسية، مقللا من أهمية الانتقادات الأمريكية.

وهناك إجراءات اقتصادية عقابية منصوص عليها في قانون أقره الكونغرس بالإجماع في العام 2017، هدفها “مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات”.

وينص هذا القانون خصوصا على عقوبات تلقائية بمجرد أن تبرم دولة ما “صفقة مهمة” مع قطاع التسلح الروسي.

المصدر: “أ ف ب”