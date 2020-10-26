إسبانيا – أثار إيسكو، جدلا واسعا بعد انتشار فيديو يظهر فيه وهو “يسخر” من مدربه زين الدين زيدان، خلال جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه ريال مدريد وبرشلونة، التي أقيمت يوم السبت الماضي.

ونشر برنامج “El Partidazo” الذي يذاع عبر قناة “Movistar” الإسبانية، فيديو لمحادثة بين عدة لاعبين خلال جلوسهم على مقاعد بدلاء ريال مدريد.

وذكر البرنامج، أن إيسكو، سخر من قرارات زيدان، وجلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء.

وبحسب البرنامج، فإن الدولي الإسباني قال خلال وجوده بمقاعد البدلاء: “إذا كان عليه (زيدان) أن يستبدلني، فإنه يقوم بإخراجي في الدقيقة 50 أو 60 من المباراة وأحيانا بين الشوطين”.

وتابع “وإذا كان عليه السماح لي بالدخول، فإنه يفعل ذلك في الدقيقة 80”.

والمثير أن ردة فعل زملاء إيسكو جاءت غريبة ومختلفة، حيث دخل مارسيلو في نوبة ضحك، وابتسم لوكا مودريتش، بينما ظل لوكا يوفيتش يركز مع هاتفه.

المصدر: وكالات

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