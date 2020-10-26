زيمبابوي – دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، أمس إلى رفع العقوبات المفروضة على زيمبابوي فورا، ومن دون أي شروط.

وأصدرت الكتلة الإفريقية، المكونة من 55 عضوا، بيانا قالت فيه: “يؤكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من جديد، على مطلب الاتحاد الإفريقي المستمر، بالرفع الفوري وغير المشروط للعقوبات المفروضة على جمهورية زيمبابوي، ودعم قرار المجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، سادك، بإحياء ذكرى يوم 25 أكتوبر 2020، كيوم لمكافحة العقوبات في السادك”.

وأعرب رئيس المفوضية، عن خوف الاتحاد من التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية المستمرة على اقتصاد وشعب زيمبابوي، لافتا إلى أن دعوة الاتحاد الإفريقي مستمرة منذ العام 2017، لرفع هذه العقوبات.

وشدد فكي محمد على مواصلة حشد الدعم، لجهود إنعاش الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، مع مختلف الأجهزة ذات الصلة في الاتحاد الإفريقي، مؤكدا على التزام الاتحاد، بمواصلة العمل بشكل وثيق مع كتلة “سادك” لدعم الجهود الإقليمية.

المصدر: “شينخوا”

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