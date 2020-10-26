اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية صباح اليوم الاثنين.

وصرح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثيين “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة “أنصار الله” أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي جنوب السعودية، بطائرات مسيرة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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