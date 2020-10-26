إنجلترا – هاجم نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، وسائل إعلام فرنسية واتهمها بتحريف تصريحات أدلى بها مؤخرا، ما أخرجها عن سياقها، وتركت الانطباع بأنه يرغب في العودة إلى الدوري الفرنسي.

ونسبت شبكة “Canal Football Club” الفرنسية تصريحات لمحرز، تفيد بأن النجم الجزائري قال خلالها، إنه إذا أراد باريس سان جيرمان التعاقد معه، سيفكر في هذا الأمر، رغم أن عقده مع مانشستر سيتي ما زال مستمرا.

وتناقلت عدة وسائل إعلام فرنسية هذه التصريحات على نطاق واسع، قبل أن ينفيها محرز عبر حسابه في موقع “تويتر”، حيث كتب: “هذا ليس ما قلته على الإطلاق”.

وتابع متسائلا: “ما الصعب في أن تنقل التصريحات كلمة بكلمة؟ أم أنها تبدو لك أقل إثارة، هذا كثير للغاية”.

وكان محرز، انتقل إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليستر سيتي في موسم 2013-2014، قادما من لوهافر الفرنسي، وتوج معه بلقب “البريميرليغ” عام 2016 وبجائزة أفضل لاعب أيضا في نفس السنة، قبل أن يحط الرحال بين صفوف العملاق مانشستر سيتي بدءا من صيف 2018 وحتى الآن، وخاض محرز 101 مباراة مع “مان سيتي” في مختلف البطولات، حقق خلالها خمسة ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي مرة واحدة.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares