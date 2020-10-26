ليبيا – أكّد ممثّل بلدية طبرق في اجتماعات جنيف وبروكسل السابقة فرج ياسين المبري أنّ معظم المشاركين في اجتماعات الحوار السياسي توجد عليهم علامات استفهام، متهمًا إياهم بتأزيم المشهد الليبي وخاصّة جماعة الإخوان، موضّحًا أنهم لن يتوصّلوا إلى نتائج مرضية إلا إذا كانت عليهم ضغوط دولية، خاصّة من الولايات المتحدة.

المبري وفي تصريحات خاصّة لـ”اليوم السابع” اليوم الإثنين لفت إلى أنّ اجتماعات العسكريين الليبيين قد توصلت لنتائج طيبة عرقلتها حكومة الوفاق، مشيرًا إلى جرائم الميليشيات المسلحة في تدمير مقدرات أبناء الشعب الليبي وحرق خزانات النفط. متهمًا الأمم المتحدة بالسير على نهج بعض الدول الغربية التي شخّصت الحالة الليبية بشكل خاطئ، من أجل فرض الجماعات الإرهابية في المشهد السياسي.

وأوضح أنه في حال لم يتدخّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لطرد هذه الميليشيات المؤدلجة والأتراك ومرتزقتهم من ليبيا ونزع السلاح من الميليشيات الأخرى، فلن يكون الحلُّ إلا بيد الجيش الليبي.

المبري بيّن أنّ ما يحدث مضيعة للوقت، ومحاولة فرض الإخوان كسياسة أمر واقع على المشهد الليبي.

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