ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين بمقر القيادة العامة في الرجمة وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق.

وفد القبيلة أثنى بحسب مكتب إعلام قيادة الجيش خلال هذا اللقاء على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب وسعيهم المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود.

ومن جانبه شدد القائد العام على أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

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