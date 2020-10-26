ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن أسماء المشاركين في منتدى الحوار السياسي محبطة جدًا؛ بسبب وجود أسماء لشخصيات جدلية وتخصيص أكثر من 50% من الأسماء للمحسوبين على تيار الإسلام السياسي.

المهدوي أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” اليوم الإثنين أنّ ذلك مؤشر خطير على تعمّد البعثة الأممية إفشال مسار الحوار، منتقدًا إشراك البعثة لنسبة قليلة من الشخصيات التي تمثّل التيار الوطني.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة لم تضع معيارًا محددًا لاختيار الشخصيات المشاركة في الحوار السياسي، ولكنها اختارت من سيوافق على رؤية البعثة ومخطّطها الجاهز والذي يحتاج لتوقيع شخصيات ليبية، على حد قوله.

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