ليبيا – علّق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على كشف الأسماء الذي أعلنت عنه البعثة الأممية للمشاركين في حوار تونس يوم 9 نوفمبر القادم.

امغيب أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنّ المشهد الليبي أمام احتمالين، الأول هو أن مخرجات هذا الحوار جاهزة وقد تم الاتفاق عليه مسبقًا وبضمانات دولية تضمن بقاء القيادة العامة للقوات المسلحة في المشهد، مع مشاركة حقيقية للتيار الوطني في السلطة وصنع القرار، دون إقصاء في ظل تقاسم عادل للثروة بين كل أبناء الشعب الليبي.

وأضاف: “وبالتالي، فإنّ حضور هؤلاء الأشخاص المدرجة أسمائهم في الكشف مع كامل الاحترام لهم جميعًا ما هم إلا (كومبارس) للتوقيع بعد حضور المشهد الأخير فقط، وهذا الاحتمال أستبعده شخصيًا؛ لأنني لا أثق في البعثة الأممية ولا في ستيفاني والمجتمع الدولي”.

وبيّن أن الاحتمال الثاني هو أن تتحاور هذه الشخصيات والحضور غير المتكافئ فعلًا مع منح هامش من الحرية يُحْتكم فيه بعد نقاش طويل للتصويت والمغالبة، بالتالي سيكون المنتج أسوأ من منتج اتفاق الصخيرات، وقد ينهي وجود الجيش بل الوطن بالكامل.

واختتم قائلاً : “في كلا الاحتمالين ليس هنالك أي وجود للإرادة الوطنية الحقيقية، ولا مؤشرات أو معطيات لعودة السيادة الليبية قريبًا، والخاسر الوحيد هو المواطن”.

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