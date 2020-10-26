ليبيا – استقبل عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية واللجنة المشرفة على شؤون مسجد مراد آغا، ومن وصفوا بـ”أعيان تاجوراء”، وممثّل مجلس الدولة عن تاجوراء، ومكتب أوقاف طرابلس، ومكتب أوقاف تاجوراء ومختار المحلة، أمس الأحد سفيرَ تركيا لدى الرئاسي سرحات أكسين والوفد المرافق.

المجتمعون ناقشوا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لبلدية تاجوراء إمكانية صيانة وإعادة تجهيز مسجد مراد آغا معتبرين بأنه “رمزية تاريخية” للعلاقة بين أهالي تاجوراء و إرث تاريخي مهم في إشارة منهم إلى حقبة الاستعمار العثماني، الذين زعم المجتمعون أن العثمانيين ساهموا في تحرير طرابلس من فرسان القديس يوحنا على حد زعمهم.

وبحث الاجتماع إمكانية مساهمة ودعم المستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة في بعض المشاريع داخل نطاق البلدية.

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