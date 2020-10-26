إسبانيا – أفادت صحيفة “آس”، بأن مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، أصبح أكثر اللاعبين صنعا للأهداف في مباريات الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة التي تقام على ملعب الأخير “كامب نو”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن الهدف الذي صنعه بنزيما لزميله فيديريكو فالفيردي في مباراة البارسا والريال التي أقيمت يوم السبت الماضي وانتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1، هو الهدف السادس الذي يصنعه النجم الفرنسي على مدار مشاركاته في مباريات الكلاسيكو على ملعب “كامب نو”، ليتفوق بذلك على أساطير برشلونة الثلاثة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسبانيان تشافي وأندرياس إنييستا، حيث صنع كل واحد منهم خمسة أهداف.

وأشارت إلى أن بنزيما، عادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في مباريات الكلاسيكو على ملعب “كامب نو” خلال الـ25 عاما الأخيرة والمسجل باسم نجم برشلونة السابق والمدرب الأسطوري للنادي الكتالوني، بيب غوارديولا.

وشددت “آس” على أن هذه الإحصائيات، توضح أن بنزيما ليس بذلك المهاجم التقليدي الصريح، كونه يتراجع كثيرا للخلف ويدخل لعمق الملعب لصناعة الأهداف لزملائه.

المصدر: en.as.com

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