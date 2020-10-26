ليبيا – قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ بروكسل تشجع جميع الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار.

بوريل أشار في بيان صحفي أمس الأحد، وفقًا لوكالة “سبتونيك” الروسية إلى أنه يرحّب بقرار اللجنة العسكرية الليبية (5+5) الموقّع مؤخّرًا في جنيف، والقاضي بوقف دائم لإطلاق النار.

وتابع: “هذا الاتفاق يعد خطوة حاسمة لتضمُّنها تدابير أخرى، مثل عملية شاملة لنزع السلاح والتي تعتبر ضرورية لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، لا سيما انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب على الفور خلال 90 يومًا”.

ودعا بوريل جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية، ومنع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة.

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