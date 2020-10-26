الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب اليوم عن مستوى 1900 دولار المهم نفسيا ليسجل المعدن أقل سعر فيما يزيد على أسبوع، تحت ضغط قوة الدولار وعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1897.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، وقبل ذلك سجل الذهب 1890.19 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى له منذ 15 أكتوبر الجاري.

في حين تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1898.20 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا المحلل في “آي جي ماركتس” للاستشارات: “يبدو أنه لا توجد قوة دفع لإيجاد مشترين إضافيين (للذهب)، يرجع ذلك إلى حد كبير لكون التداولات تجري في ظل الانتخابات الأمريكية الوشيكة وتكهنات التحفيز”.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري مراجعة لأحدث خطة لتقديم مزيد من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 وإنها تتوقع ردا اليوم.

لكن مع اقتراب انتخابات الرئاسة، يقول المحللون إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن سيسهم في صعود الذهب بفضل التوقعات لحزمة تحفيز ضخمة، لاسيما في ظل تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب، الذي ينظر إليه على نطاق واسع كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة، 25 بالمئة هذا العام مع إعلان البنوك المركزية والحكومات عن برامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.

المصدر: “رويترز”

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