ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد القيادي في حزب الجبهة الوطنية إنّ معايير اختيار المشاركين في أي حوار مهمة وضرورية لإنجاح أي حوار.

صهد أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الـ 13 الذين سيمثّلون مجلس الدولة الاستشاري في الحوار تم اختيارهم في المجلس عن كل دائرة، معتقدًا أنّ من سيمثلون مجلس النواب تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية.

ودعا جميع المشاركين في الحوار إلى تغليب المصلحة الوطنية على مصالهم الشخصية؛ من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الراهن.

وأضاف: “في النهاية نريد أن نرى ليبيين يتحاورون ولكن هناك إقصاء، عندما نأتي لتمثيل الأحزاب السياسية نجد أن بعض الأحزاب مُثّلت بطريقة مبالغ فيها وأحزاب لم تُمثّل، ومن على الأرض كقوات البركان لا بد أن يُمثّلوا، ومهجرو المنطقة الشرقية سواء بنغازي وأجدابيا ودرنة، عدد كبير جدًا ليس هناك تمثيل لهم، وهذا أحد المصاعب والعقبات التي ستواجهنا في هذه المسألة، لا بد من البعثة أن تتدارك أمر العدد الكبير لأنه لن يؤدي لأي غرض”.

كما أعرب عن تمنياته بأن تساهم البعثة الأممية في لقاء تونس من خلال تمكين الليبيين من إدارة المسألة. وفقًا لحديثه.

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