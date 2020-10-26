مسقط – اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الأحد زيارة إلى سلطنة عُمان، ناقش خلالها فرص العملية السياسية بين الفرقاء اليمنيين.

وقال غريفيث في تغريدة على “تويتر”، إنه اختتم الأحد زيارة للسلطنة التقى خلالها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وأضاف أنه ناقش مع المسؤول العماني “المفاوضات الدائرة حول مسودة الإعلان المشترك وفرص العملية السياسية في اليمن”.

كما التقى المبعوث الأممي خلال زيارته لعمان مع المتحدث باسم جماعة “الحوثي” ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، السبت.

وحسب غريفيث، فقد ناقش الطرفان “مسودة الإعلان المشترك التي لا تزال قيد التفاوض بين الأطراف، وجهود الأمم المتحدة المستمرة لإنهاء النزاع بالبلاد”.

والإعلان المشترك يتضمن في أبرز بنوده، وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات الجهود لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.

المصدر: RT

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