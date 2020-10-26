ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إنّ هناك جزءًا كبيرًا من المشاركين في الحوار السياسي في تونس تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية، دون معرفة المعايير التي اتبعتها لتحديدهم.

فرج أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “كنا نعتقد أن مجلسي النواب والدولة في هذه المرحلة لديهما فرصة أكبر للوصول إلى حلول بعيدًا عن أي تدخلات أخرى، ولكننا سنذهب لمرحلة أخرى بقلوب مفتوحة ورغبة صادقة ونية للوصول لحل خارج البلاد من المنزلق السياسي الذي أدى للتشظي، ونأمل أن يكون جميع الحاضرين على قدر من المسؤولية ولديهم القدرة والإحساس بحجم الواقع والمخاطر التي تحيط البلاد”.

وأكّد على ضرورة الوصول لحل وطني مبني على ثوابت وطنية يحقّق نوعًا من الاستقرار ويوحد الدولة ومؤسّساتها، وإختيار أشخاص للمناصب التنفيذية يكونون بعيدين عن شبهات الفساد، مبديًا أمله بأن تفتح الأبواب أمام وجوه جديدة لديها القدرة على العطاء.

كما أبدى تطلعه لإيجاد توافق في اللقاءات لوضع إطار لمعايير قانونية ومهنية تمكّن الجميع من تسهيل عملية الاختيار، مشيرًا إلى أن اللقاء في تونس يستهدف إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن عضوية الرئاسي، حيث يكون له صلاحيات واسعة للعمل لمواجهة التحديات وتعبيد الطريق نحو باقي الاستحقاقات الدستورية منها الدستور والانتخابات.

Share and Enjoy ! 0 Shares