روسيا – كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن الفترة الزمنية، التي تكفيها الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لفترة من الزمن.

وقال الوزير الروسي، خلال مقابلة تلفزيونية، إن أموال صندوق الرفاه الوطني ستكون كافية لتمويل نفقات الميزانية الروسية لمدة 3 سنوات في حال كان سعر برميل النفط عند 20 دولارا للبرميل.

وأضاف، أن موارد صندوق الرفاه الوطني تبلغ أعلى بقليل من مستوى 7% من حجم الناتج المحلي للبلاد.

وأسست موسكو خلال فترة ازدهار أسعار النفط الصندوق ليكون سندا للبلاد خلال فترات الأزمات وانخفاض أسعارالنفط، الذي يعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

وبلغ حجم موارد الصندوق بحلول مطلع الشهر الجاري 13.733 تريليون روبل أو 12.1% من حجم الاقتصاد الروسي، منها أصول سائلة (الأموال في الحسابات المصرفية) بقيمة 9.346 تريليون روبل أو 8.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

والأموال المتراكمة في الصندوقين هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت قيمتها بحسب آخر البيانات نحو 583.4 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

المصدر: RT + “نوفوستي”

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