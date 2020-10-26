ليبيا – كشف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين العضو المؤسس في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للجماعة عن اختياره للمشاركة في حوار تونس باختياره من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وقال العرادي المؤيد لإستجلاب الجيش التركي إلى ليبيا في تدوينة عبر صفحته الرسمية : ” سبق وأن وجهت لي البعثة الدعوة لحضور ملتقى #غدامس الذي كان من المقرر عقده في أبريل 2019 ولكن العدوان على طرابلس أجهض تلك المحاولة ” .

العرادي يطالب السراج بقبول عرض أردوغان بشأن إستجلاب الجيش التركي للأراضي الليبية. #ليبيا #المرصد https://t.co/HnOnsTCPFC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 10, 2019

وأضاف بأنه : ” تعهدت إبان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعدم الترشح لأي منصب ، وها أنذا أكرر ذات التعهد بعدم الترشح لأي منصب. لم أتطلع لعضوية هذا الحوار ولم أسع إليه، وودت لو أنني أعفيت، لكنني أرفض مبدأ الغياب، ولا أسمح لنفسي بترك مقعدي شاغراً ، واتحمل تبعات ذلك لأجل الوطن ” .

إنفوغرافيك #المرصد | بعض قيادات الإخوان المسلمين وذراعه العدالة والبناء أو المتحالفين معهم أو المرشحين من خالد المشري وحلفائهم لحوار #تونس بشأن حل " الأزمة الليبية " المزمع عقده مطلع الشهر القادم . #ليبيا pic.twitter.com/4SgpMkmLe4 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 26, 2020

هذا وأثار ترشيح العرادي في قائمة الحوار جدلًا واسعًا بين متسائل عن وزنه خاصة مع ادعائه الاستقالة من حزب العدالة والبناء ومن التنظيم في وقت سابق ، فيما قال آخرون أن قائمة المشاركين تفتقر للإتزان بما يشكل أكثر من نصفها من لون وتيار وطيف واحد او متحالف مع بعضه .

وانطلقت اليوم اولى جلسات الحوار عند بُعد ( بالفيديو ) وقد كانت جلسة روتينية تعارفية لم تشهد أي شيء يذكر تمهيدًا لأولى الجلسات الفعلية بحلول نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر .

وفي المقابل أكد تحالف القوى الوطنية ( صاحب أغلبية انتخابات 2012 )عدم توجيه دعوة مشاركة له بالحوار بينما منحت البعثة حوالي 13 مقعد لحزب العدالة والبناء بين أعضاء رسميين بالفعل او مرشحين من قبل رئيسه الإخواني خالد المشري .

هذا ويعتبر العرادي الذي يوصف بـ ” عرّاب فجر ليبيا ” التي حددتها الخارجية الأمريكية كأهم سبب لتدمير العملية السياسية ، أحد أشد المؤيدين لمجالس الشورى الإرهابية وقد سبق له الترحم والإشادة بالإرهابي وسام بن حميد رغم معاتبته له لارتكابه خطأ صغير هو بيعته لتنظيم داعش المتطرف .

المرصد – متابعات

بالفيديو | إنتحاري مانشستر كان يتظاهر لأجل شقيق العرادي و ” بي بي سي ” تنشر : إمام مسجدهم جهادي!. #ليبيا #المرصد https://t.co/oPhLEylFea — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 17, 2018

Share and Enjoy ! 0 Shares