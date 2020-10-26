ليبيا – رحّبت كتلة نواب برقة في مجلس النواب باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع من المسار العسكري والذي يمهّد لحل سياسي عادل قابل للاستمرار ويؤسس لسلام دائم.

الكنلة وفي بيان لها تلقّت المرصد نسخة منه طالبت بعثة الأمم المتحدة والأعضاء المشاركين بملتقى الحوار السياسي الإعلان عن التزامهم بضوابط وقواعد وتعهدات أيضًا، وبإعلان آلية اتخاذ القرار في ملتقى الحوار السياسي، وذلك قبل انطلاق الحوار في ظل القائمة الصادرة بالخصوص وعدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة في ملتقي الحوار السياسي.

وأكدت أن التوافق يتطلّب المجمعات الانتخابية كل إقليم على حدة، في اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ونائبيه وأيضًا الأغلبية البسيطة لكل إقليم في القرارات العامة.

كتلة فزان أكّدت على مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته ومخرجات برلين وملاحقها وإعلان القاهرة.

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