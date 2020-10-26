كوريا ج – أفادت مصادر بالصناعة الكورية الجنوبية، امس إن ورثة رئيس شركة “سامسونغ”، لي كون هي، سيتحملون مبالغ هائلة كضريبة ميراث.

وسيتحمل دفع ضرائب الميراث الهائلة، ورثة لي، بما يشمل ابنه الوحيد، لي جيه يونغ، وابنتيه، لي بو جين ولي سيو هيون، وزوجته، هونغ را هي.

وتوفى كون هي، اليوم الأحد، في مستشفى بسيئول، عن عمر ناهز الـ78 عاما، تاركا خلفه أصول أسهم بقيمة 18 تريليون وون كوري جنوبي، أي ما يعادل 15.9 مليار دولار.

وامتلك لي الراحل 4.18% من أسهم “سامسونغ” للإلكترونيات الرائدة، و0.08% من أسهم الشركة المفضلة.

كما امتلك 29.76% من أسهم شركة “سامسونغ” للتأمين على الحياة و2.88% من أسهم شركة “سامسونغ إس آند تي”، الشركة القابضة التابعة للتكتل.

وتقدر حصته في “سامسونغ إس دي إس” بحوالي 0.01%.

وتقدر مصادر بالصناعة أن الورثة سيدفعون حوالي 10 تريليونات وون، أي ما يعادل 8.83 مليار دولار، كضريبة ميراث على أصول الأسهم فقط.

وأشار خبراء إلى أن أسرة رئيس سامسونغ الراحل، قد تختار دفع الضرائب على عدة سنوات، بموجب القانون الكوري الذي يسمح لهم بسداد الضرائب على شكل أقساط لمدة 5 سنوات.

المصدر: “يونهاب”

Share and Enjoy ! 0 Shares