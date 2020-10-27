أرمينيا – أفادت شوشان ستيبانيان السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع في أرمينيا، إن القوات الأذربيجانية، قصفت بالمدفعية وبطائرات مقاتلة بدون طيار، قطعة عسكرية أرمنية قرب الحدود الإيرانية.

وأضافت ستيبانيان، على صفحتها في “فيسبوك” اليوم: “انتهكت أذربيجان هذا الصباح، في الساعة العاشرة- العاشرة والربع بالتوقيت المحلي، مرة أخرى وقف إطلاق النار، وقصفت بواسطة الدرونات والمدفعية الصاروخية، موقعا حدوديا أرمنيا قرب الحدود الايرانية”.

وبحسب ستيبانيان، “بعد أن سجلت انتهاكا آخر لنظام وقف إطلاق النار وقصفت حدود الدولة، تعلن وزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا أنها ستضطر للرد في اتجاه القوات الأذربيجانية”.

صباح أمس الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الأرمنية، بانتهاك باكو لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع جيش الدفاع لجمهورية قره باغ، غير المعترف بها في القسم الشمالي الشرقي من خط المواجهة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت في وقت سابق، أن باكو تمتثل بالكامل لشروط وقف إطلاق النار، متهمة أرمينيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار الجديد.

المصدر: تاس

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