الولايات المتحدة – هوت المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت” بنحو 2.5 بالمئة مدفوعة بخسائر حادة لأسهم شركات الدفاع بعد إعلان الصين فرض عقوبات عليها.

وبحلول الساعة 14:12 ت.غ، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 776 نقطة أو بنسبة 2.74 بالمئة.

ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 81 نقطة أو بنسبة 2.35 بالمئة، وهو مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بأكثر من 258 نقطة أو بنسبة 2.24 بالمئة.

وهبط سهم “رايثيون” للتكنولوجيا بأكثر من 4 في المائة، وانخفض سهم “بوينج” بنسبة 3.8 في المائة، وانخفضت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” بنحو 3 في المائة.

والإثنين، أعلنت الصين عزمها فرض عقوبات علي الشركات الثلاث، ردا على مصادقة الإدارة الأميركية على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.8 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في بيان ، أن بلاده ستفرض عقوبات على شركات “بوينج للدفاع والفضاء والأمن” و “رايثيون للتكنولوجيا ” و”لوكهيد مارتن”، دون أن يكشف عن طبيعة العقوبات .

وتحظر الصين على الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها إقامة علاقات رسمية مع تايوان التي تسعى لبسط سيادتها عليها في إطار سياسة “صين واحدة”.

الأناضول

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