فيينا – استبعد أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو، حدوث انهيار في أسعار النفط الخام خلال الفترة المقبلة، وأكد استمرار تحالف “أوبك+” في تحقيق استقرار السوق.

وأبلغ باركيندو مؤتمرا للطاقة في الهند بعنوان “أسبوع سيرا”، أن الهبوط الكبير في أسعار الخام كالذي وقع في الربع الثاني من العام الجاري، مستبعد في ظل تواصل اتفاق خفض الإنتاج للتحالف.

وانهارت أسعار النفط الخام في أبريل/ نيسان الماضي، بعد فشل التحالف في بناء اتفاق جديد لخفض الإنتاج، رافقه حرب أسعار بين السعودية وروسيا، ليبلغ سعر برميل برنت 15 دولارا، أدنى مستوى منذ عقدين.

لكن سرعان ما استعادت الأسعار استقرارها اعتبارا من مايو/ أيار الفائت، مع التوصل لاتفاق خفض إنتاج جديد يستمر حتى 2022.

وتشهد أسعار الخام ضغوطا في الوقت الحالي، مدفوعة بتسارع تفشي “كورونا”، ورغبة بلدان بإعادة فرض قيود على التنقل لكسر سلسلة التفشي، إلى جانب استئناف الإنتاج الليبي للخام لمتوسط مليون برميل يوميا من 100 ألف يوميا خلال الشهور الماضية من 2020.

الأناضول

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