نيويورك – قررت الأمم المتحدة، العودة لعقد اجتماعات لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الاجتماعات المقبلة لمجلس الأمن الدولي، عن بعد بواسطة الفيديو.

وجاء هذا القرار، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين موظفي إحدى بعثات الأمم المتحدة.

وقال مكتب رئيس الجمعية العامة في بيان “بعد معلومات من الأمانة العامة، عن اكتشاف خمس حالات إصابة في إحدى البعثات الدائمة، تلقينا توصية من الخدمة الطبية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء جميع الاجتماعات الشخصية في مقر الأمم المتحدة في 27 أكتوبر، من أجل إجراء دراسة لتحديد كل من تواصل مع المرضى”.

من جانبها، أفادت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن في أكتوبر، بأن الاجتماع المقرر عقده بشأن سوريا يوم الخميس، سيجري أيضا عبر الفيديو.

وأشار دميتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إلى أنه “من الصعب في الوقت الحالي تحديد كم من الوقت سيستمر العمل بهذا الشكل، ومدى خطورة كل ذلك”.

المصدر: تاس

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