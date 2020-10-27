الصين – نقلت وكالة “يونهاب” عن مصادر قولها إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقت على تأييد المرشحة النيجيرية لرئاسة منظمة التجارة العالمية المتنافسة مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية.

وقالت الوكالة إن الاتحاد سيعلن عن تأييده للمرشحة النيجيرية أوكونجو إيويالا اليوم الثلاثاء، ونقلت عن مصدر أوروبي قوله إن تأييد الاتحاد للمرشحة النيجيرية هو عبارة عن علامة واضحة لإفريقيا للإشارة إلى الثقة المتبادلة مع هذه الدول.

وقال مسؤول آخر من الاتحاد الأوروبي لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن قرار الاتحاد بتأييد أوكونجو أيويالا هو علامة قوية للتأكيد على النظام متعدد الأطراف، ورسالة واضحة لإفريقيا، كما أن انتصار المرشحة النيجيرية سيمثل ولادة أول أمين عام من إفريقيا لمنظمة التجارة العالمية.

وقالت الصحيفة إن دبلوماسيا من الاتحاد الأوروبي شرح أن فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وهولندا وغيرها من دول الاتحاد أيدت أوكونجو أيويالا، بينما حصلت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ -هي على تأييد كبير إلى حد ما، من دول البلطيق ودول شرق ووسط أوروبا.

وبحسب “فاينانشال تايمز”، فمن المتوقع أن تكون معركة الوزيرة الكورية الجنوبية عسيرة، لافتة إلى أن كلا من الصين واليابان ستمتنعان عن التصويت نظرا إلى العلاقة السياسية الحساسة مع كوريا الجنوبية.

من جهتها، رأت “بلومبيرغ” أن موقف الصين من المرشحتين، سيحسم المنافسة في الوقت الذي تؤيد فيه الولايات المتحدة المرشحة الكورية.

وتشمل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ 164 دولة، 41 دولة من آسيا ومنطقة المحيط الهادئ و34 دولة من القارة الأمريكية و44 دولة من أوروبا واتحاد الدول المستقلة و44 دولة من قارة إفريقيا.

المصدر: يونهاب

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