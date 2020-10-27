ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنّ الاتفاقيات لا تصمد مع وجود المليشيات المسلحة ودولتي قطر وتركيا اللتين تسعيان إلى إطالة أمد الأزمة الليبية.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين أشار إلى أن التيار الوطني كان يعلم ذلك إلا أنه لم يعارض حتى لا يؤخذ عليه أنه المعرقل لأيّ توافق يضمن الاستقرار للشعب الليبي.

وأضاف أنّ الأتراك عارضوا منذ اليوم الأول اتفاق جنيف، كما أنهم شجعوا القطريين على توقيع اتفاقية أمنية مع وزارة داخلية الوفاق غير الشرعية، رغم مخالفة ذلك لبنود الاتفاقية.

وأكّد أن الأتراك والقطريين يريدون احتلال الجزء الغربي من ليبيا كنقطة انطلاق إلى الحقول والموانئ النفطية، مشيرًا إلى أنهم ذهبوا إلى جنيف لهدف واحد فقط، وهو إبعاد القوات المسلحة إلى نقاط أبعد حتى يتسنى لهم فيما بعد السيطرة على الحقول والموانئ النفطية.

التكبالي ناشد الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة الجيش في الدخول إلى طرابلس وطرد الأتراك من هناك حتى تستقر البلاد.

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