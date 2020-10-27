العراق – استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، امس الاثنين المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف وبحث معه العلاقات بين البلدين.

وقال الأعرجي حسب بيان عن مكتبه: “العراق لا ينسى موقف روسيا الداعم بالحرب ضد داعش، وحكومة الكاظمي تعتمد مبدأ الحوار الذي هو الحل الأمثل مع باقي الدول”.

وأضاف، أن “حكومة الكاظمي تعوّل على الموقف الروسي لحل وتفكيك الأزمات في المنطقة التي لم تعد تتحمل حروبا جديدة على الإطلاق”.

وأشار الأعرجي إلى أن “العراق مستعد للتعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم”.

من جانبه أكد المبعوث الروسي أن “هناك فرصة لتفعيل دور المركز الرباعي، وأن بلاده تتفق مع العراق بالتعاون التام بكل الاتجاهات، وخصوصا التي تتصل بالأمن القومي العراقي”.

المصدر: RT

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