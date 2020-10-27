موسكو – يحل بايرن ميونخ الألماني حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضيفا ثقيلا مساء اليوم الثلاثاء، على لوكوموتيف موسكو ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من “التشامبيونز ليغ”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ(20:55) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب “لوكوموتيف” في العاصمة موسكو.

وسيبدأ الصربي ماركو نيكوليتش، المدير الفني لفريق لوكوموتيف موسكو، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه العملاق البافاري:

بينما اختار الألماني هانو فليك، المدير الفني للعملاق البافاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الروسي:

واستهل فريق لوكوموتيف موسكو مشواره في الموسم الحالي لدوري الأبطال (2020-2021) بتعادل إيجابي خارج أرضه أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي (2-2)، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب “ريد بول أرينا” بمدينة سالزبورغ، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بينما اكتسح فريق بايرن ميونخ ضيفه أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف من دون رد، في اليوم ذاته، على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى بمفرده.

المصدر: twitter/fclokomotiv/FCBayern

Share and Enjoy ! 0 Shares