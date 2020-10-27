برشلونة يضحي بغريزمان من أجل التعاقد مع خليفة ميسي

برشلونة يضحي بغريزمان من أجل التعاقد مع خليفة ميسي

إسبانيا – كشفت صحيفة “توتو ميركاتو”، أن برشلونة يخطط للتضحية بمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، من أجل ضم خليفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا للصحيفة الإيطالية المختصة بسوق الانتقالات، فإن برشلونة يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، لتعويض رحيل مواطنه ميسي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولا ينوي “البرغوث”، تمديد عقده مع “البلوغرانا”.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ينوي عرض غريزمان على يوفنتوس، حيث لم يتكيف اللاعب حتى الآن مع طريقة لعب برشلونة.

وشهدت الفترة الماضية، طرح عدة أسماء لعقد صفقات تبادلية بين برشلونو ويوفنتوس، منها الإيطالي فيدريكو بيرنارديسكي مقابل الفرنسي عثمان ديمبلي، والبرازيلي أليكس ساندرو مقابل الإسباني جونيور فيربو.

وأجى الفريقان صفقة تبادية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، انتقل بموجبها البووسني ميراليم بيانيتش (30 عاما) من يوفنتوس إلى برشلونة بعقد يمتد حتى يونيو 2024، في صفقة بلغت 60 مليون يورو، بجانب خمسة ملايين أخرى كمتغريات، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قدره 400 مليون يورو.

وفي المقابل، انتقل البرازيلي آرثر ميلو (23 عاما) من برشلونة إلى يوفنتوس، في صفقة بلغت 72 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات.ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على يوفنتوس، غدا الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ”.

المصدر: وكالات

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