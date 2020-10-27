الولايات المتحدة – أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، إن تنظيم “داعش” الإرهابي، لا يزال يشكل تهديدا كبيرا، بعد عام من القضاء على زعيمه أبو بكر البغدادي.

وذكّر بومبيو، بأن سنة كاملة مرت على مقتل البغدادي.

وأضاف بومبيو، في بيان مكتوب، نشرته الخارجية الأمريكية أمس الاثنين: “بينما نحتفل بهذا الإنجاز الهام في الحرب ضد داعش، لا يزال بعيدا عن الإنجاز عمل التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة) لمكافحة الإرهاب. ولا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدا كبيرا، ومن الضروري أن نواصل الضغط على فلول داعش في العراق وسوريا، والاستمرار في تعزيز جهودنا الجماعية لهزيمة خلايا وشبكات داعش في جميع أنحاء العالم”.

في 27 أكتوبر 2019، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم القضاء على البغدادي خلال عملية خاصة في محافظة إدلب شمال سوريا.

المصدر: تاس

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