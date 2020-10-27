بيرلو يكشف موقف كريستيانو من المشاركة ضد برشلونة ورأيه بميسي

بيرلو يكشف موقف كريستيانو من المشاركة ضد برشلونة ورأيه بميسي

إيطاليا – تنتظر جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم على أحر من الجمر المباراة المرتقبة بين يوفنتوس وضيفه برشلونة مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويأمل عشاق الساحرة المستديرة بمشاهدة مواجهة من جديد بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والهداف التاريخي لفريق ريال مدريد، كريستيانو رونالدو الهداف الحالي لفريق يوفنتوس، وذلك حال تعافي النجم البرتغالي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، التي تبعد اللاعب حاليا.

وقال الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، خلال المؤتمر الصحفي، عشية المباراة المرتقبة على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو: “بالنسبة لكريستيانو ننتظر نتيجة الفحص الطبي لفيروس كورونا، وبونوتشي علينا تقييم حالته غدا، أما كيليني فلن يلعب هذا اللقاء، ودي ليخت يحتاج للحصول على التصريح الطبي”.

وتابع: “بالعودة إلى كريستيانو رونالدو، فإنه حتى لو كانت نتيجة فحصه للفيروس المستجد سلبية، فإنه ليس من السهل أن يلعب غدا ضد البارسا بعد غياب دام 15 يوما عن المران الجماعي، ولكن سنقيّم ذلك قبل اللقاء”

وبخصوص ليونيل ميسي، قال بيرلو: “هذه المباراة الأولى التي أواجهه فيها وأنا مدرب، سأعامله بالاحترام الذي يستحقه. ميسي هو تاريخ كرة القدم الحديثة، قام هو وكريستيانو رونالدو بأشياء غير عادية لمدة 15 عاما”.

وواصل: “هناك لاعبون رائعون في برشلونة رغم بعض الغيابات، مفتاحنا سيكون الرغبة في الفوز، ستكون مباراة صعبة ولكنها رائعة”.

واختتم بيرلو حديثه، بالقول: “آمل أن يكون لدينا الفريق بالكامل جاهزا من أجل العثور على أفضل تشكيلة، اللعب بـ4 لاعبين في الخلف هو الحل الوحيد الذي يمكنني الحصول عليه في هذا الوقت الحالي”.

وشهد الدوري الإسباني “الليغا” على مدار نحو 15 عاما العديد من المواجهات “الكلاسيكو” بين الغريمين اللدوديين رونالدو النجم السابق لريال مدريد، وميسي قائد برشلونة الحالي.

المصدر: وكالات

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