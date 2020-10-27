إنجلترا – أعلن نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن الفريق سجل حتى الآن 9999 هدفا في تاريخه في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

وطرح عشية مواجهته أمام ميتييلاند الدنماركي المقررة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، استفتاء عبر حسابه في موقع “تويتر”، لاختيار اللاعب الأوفر حظا لتسجيل الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ النادي الأحمر الذي تأسس في العام 1872.

وتوقع أغلب المشاركين في الاستفتاء، أن ينجح النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل الهدف رقم 10 آلاف لفريقه، ومواصلة كتابة التاريخ مع “الريدز”، في حين توقعت فئة أخرى، أن يحظى السنغالي ساديو ماني أو البرازيلي روبرتو فيرمينو، بشرف تسجيل الهدف المنتظر.

ويتطلع ليفربول في مباراة اليوم، للفوز على ضيفه ميتييلاند، لتحقيق انتصاره الثاني تواليا، بعد فوزه في الجولة الماضية على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد.

المصدر: حساب ليفربول على “تويتر”

Share and Enjoy ! 0 Shares