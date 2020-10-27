دبي – أعلن ولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة بموقع “تويتر” الثلاثاء، أن دبي أطلقت اليوم “سوق ناسداك دبي للنمو”.

ووفقا لولي عهد إمارة دبي فإن الخطوة تهدف لمساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على استقطاب المستثمرين وتمويل مشاريعها.

وأضاف أن السوق الجديدة ستبدأ نشاطها فعليا مطلع العام 2021 لترسخ موقع دولة الإمارات ودبي كمركز للمال والأعمال.

كذلك أشار إلى أن إحصاءات الأمم المتحدة تفيد بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن 7 من بين كل 10 وظائف جديدة في الأسواق الناشئة، ويأتي ذلك في وقت يحتاج فيه العالم إلى نحو 600 مليون وظيفة حتى العام 2030 لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل.

من جهته قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن سوق ناسداك دبي للنمو ستسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإدراج إذا كانت قيمتها تقل عن 250 مليون دولار، مع حد أدنى للتشغيل قدره عام، بالمقارنة مع ثلاثة أعوام في سوق ناسداك الرئيسية بدبي.

وأضاف أن ناسداك دبي تتعاون مع كيانات حكومية، والمناطق الحرة في الإمارات وشركات استشارية خبيرة كشركاء لتدشين سوق النمو في أوائل 2021.

المصدر: RT + “رويترز”

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