إسبانيا – يستعد فريق ريال مدريد لمباراته المرتقبة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مساء يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعقد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مؤتمرا صحفيا عشية مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ، قال فيه: “نحتاج أن نقدم غدا مباراة مثل التي قدمناها أمام برشلونة، علينا مواصلة ما قدمناه نهاية الأسبوع، نحن على دراية بوضعنا في ثاني مباريات دوري أبطال أوروبا”.

وتهرب زيدان من الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول عدم تجديد عقد قائد الفريق سيرخيو راموس، واكتفى بالقول: “لدينا مباراة في الغد ويجب أن نركز فيها فقط، أعتقد أن راموس هو أول من يود التفكير فقط في لقاء الغد”.

ورد المدرب الفرنسي على الحالة الجدلية الخاصة بمباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز ريال مدريد على مضيفه برشلونة (3-1) قائلا: “لا يضايقني أنهم يتحدثون عن إثارة الجدل وتجنب الحديث عن الانتصار، سنركز نحن فقط على ما قدمناه في اللقاء، لعبنا جيدا كفريق، وفي الغد سنقوم بالشيء نفسه وسنقاتل طوال 90 دقيقة، ستكون مباراة الغد صعبة، ما نريده هو التركيز في المباراة، فهذ ما نستطيع القيام به في الملعب، وأما بالنسبة إلى الأمور الأخرى فلا نريد ولا يجب علينا التحدث عنها”.

وعن جاهزية النجم البلجيكي إيدن هازارد للمشاركة في مباراة الثلاثاء، فصرح زيدان: “إذا كان معنا فهذا لأنه بخير، وهذا خبر جيد بالنسبة لنا، الأمر لا يفاجئني وجميعنا سعداء بمشاهدة هازارد معنا، سنرى غدًا كيف سنستخدمه، الأهم هو أنه عاد، هذا أمر إيجابي للغاية لنا”.

وعلق زيدان على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الاستقالة في حال الخسارة أمام برشلونة؟، قائلا: “نحن لدينا مباراة غدا، ولا أفكر سوى في مباراة الغد، سأقاتل مع ريال مدريد للقيام بواجباتنا كفريق حتى يومي الأخير، أما فيما يتعلق بالباقي فسنرى ما سيحدث”.

وفيما يتعلق بشكاوي إيسكو لعدم المشاركة بصورة منتظمة، قال زيدان: “هذا طموح، إيسكو يريد اللعب كباقي اللاعبين، وهذا أمر إيجابي، اللاعبون يريدون اللعب دائما، وهذا الأمر ليس بأيديهم، ما عليهم فعله هو العمل ليكونوا جاهزين، فيما بعد أنا من يتخذ قرار التشكيلة الأساسية وقرارات التبديلات، ولن يتغير هذا الأمر”.

المصدر: “AS”

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