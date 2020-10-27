ليبيا – أعلن رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي ألكسندر مالكيفيتش أمس الإثنين أن حكومة الوفاق نقلت زملائهم الروسيين والمحتجزين من قبل من وصفهم بـ” ميليشيا الردع”، مكسيم شوغالي وسامر سويفان، من سجن مدني ليبي إلى قاعدة عسكرية تركية في مطار معيتيقة.

مالكيفيتش قال في تصريحات صحفية، بحسب ما نقله موقع “إرم نيوز” أنه وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلب فيها تقديم المساعدة لهذين الروسيين.

وبحسب تصريح مالكيفيتش، فإن الرسالة التي وجهها لأردوغان ورد فيها طلب “المساعدة في حل هذه المشكلة، وإعادة مكسيم شوغالي وسامر سويفان إلى وطنهما، حيث ينتظرهما أقرباؤهما وأصدقاؤهما”، بحسب نص رسالة المناشدة.

يذكر أنّ احتجاز الموظفين الروسيين في ليبيا قائم منذ عام 2019، ووجهت لهم النيابة العامة في طرابلس تهمًا تتعلق بالتدخّل في الشؤون الداخلية والانتخابات المحلية، والقيام بنشاطات اجتماعية في البلاد دون إذن من السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، وأنهما سافرا إلى أماكن لم يُسمح لهما بزيارتها.

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