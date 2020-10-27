ليبيا – قال الباحث السياسي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل إنّ أغلب الأسماء المرشّحة للمشاركة في الملتقى السياسي الليبي في تونس،سيكونون على الأغلب مجرّد شهود زور وحشو للصورة التذكارية الأخيرة، على حد قوله.

عقيل وفي حديث لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين أوضح أنّ القادة الرئيسيين يجيدون ممارسة الزعامة والتوجيه، والبقية يسهل إخضاعهم إلا قلة قد تستطيع الشوشرة لكنها لن تقدر عليهم.

وتابع الباحث السياسي أن الأمر الوحيد الواضح أن هناك مساعيَ لتمكين الإخوان من حكم ليبيا، من خلال الأمم المتحدة.

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