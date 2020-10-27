مصر – أكدت وزارة البيئة المصرية، يوم أمس الاثنين، تلقيها بلاغا يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص لهجوم من سمكة قرش، أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية في محمية بحرية بسيناء، وتعرضهم لإصابات.

وكلفت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، على الفور، بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات جنوب سيناء، لدراسة ملابسات الحادث، وجمع المعلومات من جميع المصادر، وخاصة من شهود العيان الذين تواجدوا بالمنطقة وقت وقوع الهجوم، مع تحليل تلك البيانات والمعلومات، طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وأظهر مقطع فيديو مصور تحت الماء بمنطقة الحادث، صوره أحد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري، أنثى سمكة قرش، يقدر طولها بحوالي مترين، من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء، يصدر عنها سلوك وتصرفات غير طبيعية، تتصف بالعدائية تجاه البشر، وهو ما يرجح أن تلك السمكة هي من قامت بالهجوم على المصابين.

وأفادت تقارير بإصابة سائحين من الجنسية الأوكرانية، أم وابنها، وإصابة المرشد المرافق للفوج السياحي.

وأصدرت وزيرة البيئة قرار يقضي بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم، طبقا لما هو متبع عالميا في حالات هجوم أسماك القرش على البشر، وهو إجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم على أشخاص آخرين خلال الأيام التالية للحادث.

المصدر: “بوابة الأهرام”

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