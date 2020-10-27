مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء لدوري الأبطال  

سويسرا – تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بثماني مباريات في ملاعب أوروبا.

وستشهد هذه الجولة مباريات عمالقة أوروبا مثل: فريق بايرن ميونخ حامل اللقب، وريال مدريد حامل الرقم القياسي لعدد الألقاب (13 لقبا)، وليفربول بطل 2019، ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وغيرها.

وفي ما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الأولى (A) الساعة (20:55):

لوكوموتيف موسكو (روسيا) – بايرن ميونخ (ألمانيا)

المجموعة الثانية (B) الساعة (20:55):

شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الثانية (B) الساعة (23:00):

بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا) – ريال مدريد (إسبانيا)

المجموعة الأولى (A) الساعة (23:00):

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – ريد بول سالزبورغ (النمسا)

المجموعة الثالثة (C) الساعة (23:00):

بورتو (البرتغال) – أولمبياكوس (اليونان)

مارسيليا (فرنسا) – مانشستر سيتي (إنجلترا)

المجموعة الرابعة (D) الساعة (23:00):

ليفربول (إنجلترا) – ميتييلاند (الدنمارك)

أتالانتا (إيطاليا) – أياكس أمستردام (هولندا).

المصدر: RT

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