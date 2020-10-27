8500 لاجئ فلسطيني في العراق معظمهم في بغداد

8500 لاجئ فلسطيني في العراق معظمهم في بغداد

العراق – أحصت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية امس 8500 لاجئ فلسطيني في العراق، وأشارت إلى أن معظمهم يقطنون في مجمعات سكنية وسط بغداد.

وذكر بيان عن وزارة الهجرة، أن “الوزيرة إيفان فائق استقبلت السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل وبحثت معه الأوضاع والمشاكل التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في العراق والسبل الكفيلة لمعالجتها”.

وأضاف البيان أن “الجانبين ناقشا القانون الخاص باللاجئين الفلسطينيين الذي يعنى بأمورهم من حيث الحقوق والواجبات وشرح المعوقات والمشاكل التي تواجههم”.

وقالت فائق إن “الوزارة ستعمل على حل المشاكل التي تواجه اللاجئين وفقا للإمكانيات المتاحة من خلال توفير الدعم اللوجستي عن طريق الوزارة والوزارات المعنية”.

وأكدت “استمرار الوزارة بتزويد اللاجئين بتأييدات للجهات المعنية إلى جانب التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لتسهيل إصدار هوياتهم”.

وأشارت إلى أن “العراق حكومة وشعبا يقف مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه داخل وخارج العراق وأنه داعم للقضية الفلسطينية”.

وتابعت: “الوزارة لديها من فئات عنايتها 8500 لاجئ فلسطيني أغلبهم يقطنون في مجمعات سكنية وسط العاصمة بغداد، وشكلت لجنة لتقييم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، فضلا عن دراسة أوضاع الساكنين في المخيمات منهم”.

المصدر: RT

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