روسيا – نفذت طائرة الركاب “تو 154″، التابعة لشركة الطيران الروسية “ألروسا”، اليوم الأربعاء رحلتها الأخيرة في روسيا، حيث قامت برحلة في سيبيريا بين ياقوتيا ونوفوسيبيرسك.

وقالت شركة الطيران الروسية، في بيان: “قامت الطائرة الوحيدة المتبقية في أسطول الطيران المدني من طراز (تو 154) بتنفيذ رحلتها الأخيرة اليوم (28 أكتوبر 2020)”.

ووفقا للشركة فقد نفذت الطائرة رحلة استغرقت مدة ساعتين من مدينة ميرني في ياقوتيا، وتعد المدينة عاصمة الألماس في روسيا، إلى مطار تولماتشيفو في نوفوسيبيرسك، حيث قامت بنقل 140 راكبا.

وعلق مدير شركة الطيران “ألروسا” أندريه غولوف على ذلك قائلا إن الطائرة نفذت الرحلة الأخيرة مع انتهاء شهادة صلاحية الطيران، وسيتم العمل على استبدالها بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأكثر اقتصادية، وبعد إيقاف تشغيل “تو 154″ ستبقى الطائرة في مطار تولماتشيفو حتى يتم اتخاذ قرار بشأن مصيرها في المستقبل.

و”تو 154” هي طائرة نفاثة لها ثلاثة محركات متوسطة المدى وتصنف ضمن طائرات البدن الضيق صممت وصنعت في منتصف 1960 من قبل شركة “توبوليف” للطائرات، وبدأت بتنفيذ رحلات طيران منذ فبراير 1972.

ويبلغ مدى الطراز نحو 5 آلاف كيلومتر، وهو قادر على الإقلاع من مدرج غير معبد، وقد تم استخدامها على نطاق واسع في مطارات أقصى القطب الشمالي.

وخلال العقود الخمسة الماضية نقل هذا الطراز ملايين المسافرين وآلاف الأطنان من الحمولة.

وأصبحت وقت إنتاجها في الستينيات العمود الفقري لشركة الطيران السوفيتية “إيروفلوت” وجميع شركات الطيران العاملة في الاتحاد السوفيتي، حيث تمت صناعة أكثر من 1000 طائرة من هذا الطراز.

المصدر: “تاس”

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