إسبانيا – أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن لاعبي فريقه، أظهروا شخصيتهم في مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ أمس الثلاثاء، وأشاد بأدائهم رغم نهاية اللقاء بالتعادل 2-2.

وقال زيدان عقب المباراة التي تدخل في إطار منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا: “ريال مدريد أظهر معنى الفريق وردة الفعل، والشوط الأول كان جيدا للغاية، والأمر المؤسف أننا استقبلنا الهدف الأول، ولكننا فكرنا في إمكانية العودة حتى مع النتيجة 2-0، وهذا يعني الشخصية التي يمتلكها الفريق، وأنا فخور باللاعبين، نريد دائما الفوز، ولسنا سعداء لأننا كنا نرغب في الفوز، ولكن أنا سعيد بالأداء”.

وأضاف “زيزو”: “امتلكنا الاستحواذ في الشوط الأول، ولكن لم نحصل على فرص كثيرة، وبالطبع نستحق التعادل، وسأفكر في رد الفعل، وهذه نقطة مهمة للغاية”.

وبخصوص موقف ريال مدريد في المجموعة الثانية، قال المدرب الفرنسي: “ندرك موقفنا، لقد مررنا بنفس الموقف في العام الماضي”.

وتجنب ريال مدريد تلقي هزيمة قاسية، وذلك بتحويله تخلفه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 0-2 إلى تعادل 2-2 في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

وبعد هذا التعادل، بقي ريال مدريد في ذيل المجموعة الثانية بنقطة واحدة، بينما ارتقى مونشنغلادباخ إلى مركز الوصافة بنقطتين، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الثالث، وخلف شاختيور دانيتسك المتصدر بأربع نقاط.

المصدر: صحيفة “آس”

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