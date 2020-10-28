روسا – أكدت السلطات الروسية العثور على جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم جراء حادث الانفجار على متن ناقلة النفط “الجنرال آزي أصلانوف” الذي وقع السبت الماضي في بحر آزوف غربي البلاد.

وقالت مسؤولة في لجنة التحقيقات الروسية، إن فريق التحقيق يستمر بالعمل في مكان الحادث.

يذكر أن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط “الجنرال آزي أصلانوف” يوم السبت 24 أكتوبر.

وكان على متن الناقلة المتجهة إلى ميناء روستوف على الدون بجنوب روسيا 13 شخصا تم إنقاذ 10 منهم، بينما كان الثلاثة الآخرون في عداد المفقودين.

وفتحت السلطات الروسية قضية جنائية وفق المادة “انتهاك قواعد السلامة الذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص”.

المصدر: إنترفاكس

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