ليبيا – وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية التي تهم الدولتيّن، ولا سيما جهود السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في ليبيا.

الخارجية المصرية أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه على ضوء ما أُعلن ‏عن دخول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العزل الطوعي بعد مخالطته لمصابين بالكورونا، فسوف يُجري وزير الخارجية عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس، ومنهم وزير الصناعة والتجارة وسكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الرئيس بوتين للأمن القومي.

كما سيلتقي برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي الدوما “ليونيد سلوتسكي”، وسيستقبل عددًا من مسؤولي وزارة الخارجية الروسية على رأسهم السفير ميخائيل‏ بوجدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط؛ متمنيًا الاطمئنان في أقرب وقت على لافروف.

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