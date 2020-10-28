ليبيا – يواصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني سلسلة الاجتماعات التي يعقدها لبحث سير العمل في بلدية أجدابيا، والمشروعات التي تنفذها الحكومة لصالح قطاعاتها.

الثني عقد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء اجتماعًا -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- ضم عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية مبارك المنفي.

كما ضم الاجتماع مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا فريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية، وعدد من مدراء الإدارات بها.

وناقش الاجتماع سير المشاريع المتعاقَد على تنفيذها من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ببلدية أجدابيا، والمشاريع المتعاقَد على تنفيذها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء والمشاكل التي تحول دون الانتهاء من استكمالها.

وتطرّق المجتمعون إلى عديد النقاط المتعلقة بالمشاريع المتعثرة والمنفذة عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدية ومديري المشروعات ببعض الوزارات والمؤسسات والهيئات، وذلك لإيجاد الحلول اللازم اتخاذها لإنجاز المشاريع في البلدية.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على منح الأذن بشراء أرض فضاء بالبلدية لاستغلالها كمركز تجميع للقمامة، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته العاجلة بصيانة الآليات التابعة لشركة خدمات النظافة العامة أجدابيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares